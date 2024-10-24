Hava Harekatında 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Açıklama:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen hava harekatları hakkında bilgi verdi.

Hava Harekatları ve Hedefler

Bakanlığın açıklamasına göre, "Dün akşamdan itibaren toplam 47 terör hedefi vurulmuştur. İlk belirlemelere göre, bu hava harekatlarında 2'si üst düzey olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Operasyonun Önemi

Bu tür harekatlar, bölgedeki terör tehdidinin azaltılması ve güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. İlgili operasyonların devam edeceği belirtiliyor.