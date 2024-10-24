DOLAR
34,24 0,07%
EURO
37,06 -0,13%
ALTIN
3.015,36 -0,8%
BITCOIN
2.310.254,2 -1,2%

Hava Harekatında 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'deki hava harekatlarında 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:17
Hava Harekatında 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Açıklama:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen hava harekatları hakkında bilgi verdi.

Hava Harekatları ve Hedefler

Bakanlığın açıklamasına göre, "Dün akşamdan itibaren toplam 47 terör hedefi vurulmuştur. İlk belirlemelere göre, bu hava harekatlarında 2'si üst düzey olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Operasyonun Önemi

Bu tür harekatlar, bölgedeki terör tehdidinin azaltılması ve güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. İlgili operasyonların devam edeceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
2
Bakan Göktaş'ın Kazası: Sağlık Durumu İyi
3
Sudan Ordusu Dindir Şehrinin Kontrolünü Yeniden Sağladı
4
Şi Cinping'den Küresel Güney Vurgusu: Büyük Dönüşüm İşareti
5
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan BRICS Açıklaması
6
İsrail Ordusunun Gazze'deki 'Güvenli Koridor' İddiası ve Gerçekler
7
Rusya'dan Büyük Okyanus'ta 'Kalibr' Füze Fırlatımı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek