Hava Kirliliğine Sıkı Denetim: 38 Milyon Lira Ceza Kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kirliliğiyle ilgili yürüttüğü denetimlerde geçen ay 53 tesise toplam 38 milyon 114 bin 589 lira idari ceza uyguladı. Bu ceza, sanayi tesislerinin hukuki kurallara uymadığı gerekçesiyle kesildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, sanayi tesislerinin emisyonlarını anlık olarak izleyen Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile hava kirliliği yaratan işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam etmektedir.

Türkiye genelinde 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerleri, 7 gün 24 saat süreyle Sürekli İzleme Merkezi tarafından takip ediliyor. Bu izleme sistemi sayesinde, yasal sınırları aşan emisyon değerleri tespit edilebiliyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, hava kirliliğine neden olan 53 tesis ortaya çıkarıldı ve bu tesislere düzenli raporlar sonucunda cezai işlemler uygulandı. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek." ifadelerine yer verdi.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin hava kalitesini iyileştirme hedefi doğrultusunda atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayi tesislerinin baca çıkışlarını anlık takip eden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile hava kirliliğine neden olan işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Mayıs 2025'te hava kirliliğine neden olduğu tespit edilen 53 tesise 38 milyon 114 bin 589 lira idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayi tesislerinin baca çıkışlarını anlık takip eden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile hava kirliliğine neden olan işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Mayıs 2025'te hava kirliliğine neden olduğu tespit edilen 53 tesise 38 milyon 114 bin 589 lira idari ceza uygulandı.