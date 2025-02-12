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Hava Kuvvetleri Kalp Rahatsızlığı Olan Vatandaşı Erzurum'dan Ankara'ya Ulaştırdı

Hava Kuvvetleri, kalp rahatsızlığı olan bir kişiyi ambulans uçakla Erzurum'dan Ankara'ya başarıyla taşıdı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:20
Hava Kuvvetleri Kalp Rahatsızlığı Olan Vatandaşı Erzurum'dan Ankara'ya Ulaştırdı

Hava Kuvvetleri Sağlık Görevini Başarıyla Yerine Getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp rahatsızlığı bulunan bir kişinin Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile kalp rahatsızlığı bulunan bir vatandaşımızı, Erzurum'dan Ankara'ya başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Acil Taşıma Prosedürü

Bu tür acil sağlık hizmetleri, Hava Kuvvetleri'nin toplumsal sorumluluk projeleri arasında önemli bir yer tutuyor. Gerçekleşen bu olay, hızlı müdahale ve hava taşımacılığının ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp rahatsızlığı olan bir kişi Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp rahatsızlığı olan bir kişi Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırıldı.

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