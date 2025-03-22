Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Ziyaretçi Akını

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde ağırlandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:26
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Ziyaretçi Akını

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Gelen Ziyaretçiler Destekleniyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde ağırlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, gençlerin havacılık konusundaki farkındalığını artırmak ve aralarındaki bağın güçlenmesini sağlamak amacıyla bu etkinlik düzenlendi.

Gençlerin İlgi Alanları Geliştiriliyor

Açıklamada, "Gençlerimizin havacılık konusunda farkındalığını artırmak ve aramızdaki bağın her zaman güçlü kalmasını sağlayabilmek amacıyla ülkemizin çeşitli illerinden gelen her yaştan ziyaretçilerimizi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimizde misafir ettik" ifadelerine yer verildi. Bu organizasyon, gençlerin askeri havacılık alanındaki kariyerleri hakkında bilgi edinmelerine ve ilham almalarına olanak tanıdı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde...

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde ağırlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde...

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde ağırlandı.

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