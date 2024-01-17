Hava sıcaklıkları 10 derece düşüyor: Uzmanlar tarih verdi hazırlıklarınızı yapın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre: Ülkemizin tamamı parçalı ve çok bulutlu olacak, Ege'nin (İzmir hariç), Akdeniz'in, İç Anadolu'nun, Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinin, Güneydoğu Anadolu'nun ve Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muş, Bitlis ve Şırnak'ın yağış alacağı öngörülüyor.

Yağışların Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Yağışların; çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muş, Bitlis ve Şırnak'ta kar yağışı ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.





KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da yağışlar kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bu nedenle, yaşanabilecek olumsuzluklara (su baskını, ulaşım sorunları vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması önemlidir.

METEOROLOJİ'DEN 6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Mersin ve Osmaniye'de kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısı yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara bölgesinde, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yağmur ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Yer yer pus ve sis oluşabileceği öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde (İzmir hariç) yağmur ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Bölgenin parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Bölgenin iç bölgelerinde pus ve sis oluşabileceği öngörülüyor.





Akdeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da kuvvetli, Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısı yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin iç bölgelerinde pus ve sis oluşabileceği öngörülüyor.

İç Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, zaman zaman yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde pus ve sis oluşabileceği öngörülüyor.

Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin iç bölgelerinde pus ve sis oluşabileceği öngörülüyor.





ORTA KARADENİZ İÇİN ÇIĞ UYARISI

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar; iç bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Bölgede pus ve sis oluşabileceği öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski var.

DOĞU ANADOLU'DA DON TEHLİKESİ UYARISI

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bitlis ve Şırnak'ta yağış alacak. Yağışlar; kuzey ve doğunun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Bölgede buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve sis oluşabileceği öngörülüyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ riski var.