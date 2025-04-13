Hava Sıcaklıkları Yarın Artıyor: 3 Gün Yağış Yok!

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artış göstermeye başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava tahminine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin, yapılan son tahminlere göre, yeni haftada soğuk ve yağışlı sistemin yurdun iç kesimlerine doğru hareket edeceğini söyledi. Özellikle, önümüzdeki üç gün boyunca iç ve doğu kesimlerde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Yarın itibarıyla batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artacağını ifade eden Tekin, "Sıcaklıkların öncelikle mevsim normalleri civarına, hafta ortasında ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Yağışların, yarın ve salı günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacağı açıklanırken, çarşamba günü ise Orta Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlı havanın hakim olacağı belirtildi.

Yağışların, kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği ifade edildi. Bugün akşam saatlerine kadar Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinde etkili olacak yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Rakımı 400 metre ve üzeri yerlerde ise kuvvetli kar bekleniyor.

Tekin, yarın Van'ın güneyi, Hakkari, Şırnak, Batman, Bitlis ve Siirt çevrelerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağını aktardı.

Zirai Don Tehlikesi Devam Ediyor

Türkiye genelinde etkili olan zirai don tehlikesinin gelecek 2 gün boyunca devam edeceğini kaydeden Tekin, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek zirai dona karşı vatandaşları uyardı.

Hafta boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi; yarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği belirtildi. Tekin, vatandaşların hava kalitesindeki düşme, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağışlara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

Tekin, önümüzdeki 3 gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini, bu şehirlerde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını vurguladı. Başkentte hava sıcaklarının yarın 10, salı 15, çarşamba 17 derece olacağı tahmin edilirken; İstanbul'da ise yarın 15, salı 17, çarşamba 19 derece, İzmir'de ise yarın 19, salı 21, çarşamba 23 derece olacağı öngörülüyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarın itibarıyla batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarın itibarıyla batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.