Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi, Savunma Ekosistemini 'Yıldızlar Ligi'ne Taşıyor

ZEYNEP DUYAR - Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, bölgenin Türkiye'nin savunma, uzay ve havacılık ekosisteminde merkezi bir rol oynadığını vurguladı. Yapıcı, HAB'daki işleyiş, büyüme hedefleri ve altyapı planlarına ilişkin detayları AA muhabirine anlattı.

Kuruluş, büyüklük ve faal şirketler

Yapıcı, HAB'ın 2015 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Ankara Valiliği ve Ankara Sanayi Odası (ASO) başta olmak üzere ilgili kuruluşların iş birliğiyle kurulduğunu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın OSB Uygulama Yönetmeliği'ne göre yönetildiğini belirtti. Bölgenin başlangıçta 7 bin 200 hektarlık alanda kurulduğunu, TUSAŞ'ın katılımıyla büyüklüğün 9,5 milyon metrekare'ye ulaştığını söyledi. Yapıcı ayrıca STM'nin yakın zamanda tamamen taşınacağını, HAVELSAN, ROKETSAN, BMC, ASELSAN Net gibi önemli firmaların ve bu firmaların alt yüklenicisi KOBİ'lerin HAB bünyesinde faaliyet gösterdiğini aktardı.

Büyüme hedefleri ve ihracat odaklı vizyon

Yapıcı, HAB'ın bir sanayi sitesinden öte bir uzay ve havacılık ekosistemi oluşturma hedefinde olduğunu belirterek, mevcut 130 firma sayısını yakın vadede 360'a, 21 bin 500 olan istihdamı ise 70 binlere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yapıcı, amaçlarının ihracatı ve firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak olduğunu vurguladı.

Kriterler, tahsis süreçleri ve HAB avantajı

HAB'da yer almanın belli kriterlere bağlı olduğunu belirten Yapıcı, kuruluşta yüzde 60 paya sahip SSB'nin kriterleri doğrultusunda tahsislerin yapıldığını ifade etti. Başvuruların yönetim kurulunda değerlendirildiğini ve savunma sektörünün bilinir projelerinin altında iş yapan önemli firmaların HAB'da bulunmasının hedeflendiğini kaydetti. Yapıcı, "HAB, büyüme hedefi olan şirketlerin ortak noktası" diyerek, HAB'da üretilmiş olmanın firmalara değer kattığını, firmaların sürdürülebilir büyüme, kolay lojistik ve gelişim ortamı bulduğunu aktardı.

AR-GE, üretim ve 'takım yıldızı' benzetmesi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile yazılım ve AR-GE faaliyetlerini desteklediklerini, OSB tarafında ise bu çalışmaların üretime dönüştürülmesini amaçladıklarını belirten Yapıcı, ekosistemde güçlü bir sinerji olduğunu söyledi. Yapıcı, savunma sanayisini gökyüzündeki takım yıldızına benzeterek şunları paylaştı: "Bölgemize 'savunma, uzay ve havacılığın vadisi' diyebiliriz. Takım yıldızının birer parçası olan katılımcılarımız, birleşerek bugün hepimizin gururla takip ettiği KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA-3, ATAK, ALTAY Tankı, deniz savunma sistemleri, uzay sistemleri ve haberleşme uyduları gibi diğer ürün ve platformları oluşturuyor." Yapıcı, bu platformların en küçük parçalarının dahi HAB'da üretildiğini ve bunların ya ihraç edildiğini ya da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini söyledi.

Eğitimden üretime uçtan uca plan: Kreşten meslek lisesine

Yapıcı, kar amacı gütmediklerini belirterek kuracakları meslek liseleriyle sektörün ara eleman dahil tüm tedarik ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini anlattı. Bölgedeki altyapı planları arasında kreşten meslek liselerine, itfaiyeden acil sağlık merkezine, otellerden sosyal tesislere kadar geniş bir sosyal donatı yer alıyor. Yapıcı, meslek lisesi ve yüksekokullarla iş birliği kurularak öğrencilere staj imkânı sağlanacağını; böylece "uçtan uca" eğitimle staj sonrası mühendis veya teknisyen olarak istihdama yönlendirme amaçladıklarını belirtti.

Kadın istihdamı ve sosyal destekler

Yapıcı, istihdamın önemli bölümünü kadınların oluşturduğunu, kadın istihdamını artırmaya yönelik ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve 400 kişilik kreş binasını kadın çalışanların rahat çalışabilmesi için devreye alacaklarını söyledi. Kart dizgi, kablo gibi alanlarda kadın yoğun istihdamının sektörde olumlu yankı bulduğunu ve müşterilerin tercih noktası haline geldiğini vurguladı.

Mehmet Nihat Yapıcı'nın ifadeleri HAB'ın savunma, uzay ve havacılık alanında entegre bir ekosistem yaratma vizyonunu özetliyor; hedefler arasında büyük ölçekli istihdam artışı, üretimin nitelikli hale getirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabetin güçlendirilmesi yer alıyor.

