Havalimanlarına Özel Dron Savar: Boğaziçi Savunma İLTER ile Sivil Alanda

GÖKSEL YILDIRIM - Son dönemde savaş ve çatışma ortamlarında casusluk ile sabotaj amaçlı kullanılan, gündelik hayatı da etkileyen dronlara karşı sivil alanlara özgü çözümler geliştirildi.

AB Zirveleri ve Avrupa'da artan dron tehdidi

Danimarka'da Aalborg Havalimanı başta olmak üzere Avrupa'da son dönemlerde artan dron görülmeleri, havalimanları gibi kritik altyapılarda uçuşları engelleyerek ciddi güvenlik riskleri oluşturdu. Bu ortamda 1-2 Ekim tarihlerinde Danimarka'nın ev sahipliği yapacağı AB ve Avrupa Siyasi Topluluğu zirveleri öncesi karşı tedbir arayışları öne çıktı. Fransa, Almanya ve İsveç, Danimarka hava sahasındaki yoğun dron faaliyetleri nedeniyle ülkeye asker, radar ve dron karşıtı sistemler sevk etti.

Boğaziçi Savunma'dan sivil odaklı dönüşüm

Türk savunma sanayisi şirketi Boğaziçi Savunma, askeri alanda başarı sağlayan İHA/dron tespit ve engelleme sistemlerini İLTER ürün ailesiyle güvenlik güçlerine sunuyor ve şimdi bu yetkinliğini sivil ihtiyaçlara uyarladı. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan, dron tehdidinin tüm dünyada "kanayan bir yara" olduğunu belirtti ve anti-dron teknolojilerinin artık sivil havacılık için de hayati önem taşıdığını vurguladı.

Havalimanı güvenliğine özel teknik yaklaşım

Aslan, askeri ve sivil ihtiyaçlar arasında temel teknolojik farklar olduğunu, ancak ayrışmanın esas olarak çıkış gücü ve çevredeki iletişim altyapılarına zarar vermeme gerekliliği üzerinden olduğunu söyledi. Askeri sistemlerin 150 kilometreye kadar etki alanı, 40 kilometreye kadar radar kapsama ve 10 kilometreye kadar optik algılama sağlayan versiyonları bulunurken, sivil uygulamalarda daha düşük çıkış gücüyle mevcut sistemleri etkilemeden dron tehdidini engelleyecek ürünler geliştirildi.

Testler, seri üretim ve saha başarısı

Şirketin AR-GE sürecini yaklaşık 1,5 yıl önce tamamladığı ve 4 ay önce seri üretime başladığı ürünler Deniz Kuvvetleri envanterine girerken, bazı cihazlar birden fazla gemide kullanılıyor. Aslan, geliştirme sürecinin kedi-fare oyununa benzediğini, dronların sürekli evrildiğini ve sistemlerin de buna göre hızla geliştirildiğini belirtti. Ürünlerin saha başarısına dikkat çekerek, 7/24 çalışmada arıza oranının yüzde 1'in altında olduğunu ve bazı cihazların 4 bin gün hiç kapanmadan çalıştığını aktardı.

Pilot uygulama ve ihracat hedefleri

Sivil havacılık uygulamaları için geliştirilen ürünler şu anda bir pilot bölgede deneniyor ve 3 aydır çok iyi sonuçlar alındığı, izinsiz uçuşları engellediğinin gözlemlendiği bildirildi. Aslan, havalimanı güvenliği konusunda büyük Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Afrika ve Asya ülkeleriyle demo görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Ürün ailesi genişliyor: Yatlar ve farklı konseptler

Boğaziçi Savunma, her tür yerleşke ve saha için farklı çözümler geliştirdiğini, bazı ürünlerin 2 kilometreye, bazılarının ise 150 kilometreye kadar etkili olduğunu söyledi. Havalimanı konseptine göre çeşitler hazır bulunurken, aynı teknolojinin yatlar için uyarlanmış versiyonlarına yönelik taleplerin arttığı ve Avrupa'dan büyük yat üreticilerinin orijinal ekipman olarak talep ettiği bildirildi. Şirketin ürün ailesi 10'u geçti ve sistemler insansız deniz araçları, insansız hava araçları, sınır ötesi operasyonlar ile şehir merkezi uygulamaları için hazır bekliyor.

Aslan, ülke ihtiyacının öncelikli olduğunu; ancak artık ihracat odaklı çalıştıklarını, savunma sanayisine verilen önemin bilindiğini ve Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda ülke için en iyi çözümleri üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

