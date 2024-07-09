Havalimanlarında yeni dönem: Elle aramayı reddeden yolcular uçağa alınmayacak!

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte, havaalanlarına giriş yaparken ve hava araçlarına binerken güvenliği sağlamak amacıyla yeni kontroller getirildi. Bu kapsamda, teknik cihazlarla yapılan kontroller sonucunda şüpheli durumlar tespit edilememesi halinde, güvenlik personeli tarafından elle arama yapılabilecek.

Limana Giriş Ücretleri Yeniden Düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetler için yeni taban ve tavan ücretlerini belirlemek ve uygulamakla yetkilendirildi. Yapılan düzenlemeyle, adil rekabet ortamının korunması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Havacılık Güvenliği Hassasiyetle İzlenecek

Yolcu güvenliği, havalimanlarında ve hava araçlarında ön planda tutulacak. Yolcuların yanlarında bulunan eşyalar, teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilerek güvenlik sağlanacak. Bu kontrollerin güvenliği riske atmayacak şekilde yapılması önem taşıyor.

Gemi Hizmetlerine Yeni Düzenlemeler

Deniz ve iç sularda gemilere verilen hizmetlerde de yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, liman idari sınırlarında demirleyen gemilerin demirleme ücretlerini ve bu ücretlerin ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisine sahip oldu.