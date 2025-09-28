HAVELSAN ve Gazi Üniversitesi'nden Yapay Zeka ile Kanser Tespiti Projesi

HAVELSAN ile Gazi Üniversitesi Hastanesi, yapay zeka destekli karar destek yazılımıyla prostat, meme, kolon ve mesane kanserlerinde hızlı, güvenli teşhis hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:07
HAVELSAN ile Gazi Üniversitesi Hastanesi arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasıyla Patolojik Bulguların Yapay Zeka ile Tespiti Projesi hayata geçirildi. Projenin imza törenine HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri AR-GE ve Mühendislik Direktörü Serkan Gümrükçüoğlu ile Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Atalar katıldı.

Projenin hedefi ve kapsamı

Projede HAVELSAN tarafından geliştirilecek yapay zeka destekli karar destek yazılımı sayesinde başta prostat, meme, kolon ve mesane dokularında görülen kanser türleri tespit edilecek. Gazi Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'nın zengin arşiv kayıtları kullanılarak tespit, teşhis ve tanı süreçlerinin optimize edilerek hızlandırılması hedefleniyor.

Yapay zeka ile kansere erken teşhis

Önerilen sistemde patoloji laboratuvarında oluşturulan lamlar dijitalleştirilip HAVELSAN'ın yapay zeka destekli görüntü işleme yazılımlarında işlenecek. Ardından tümör tespiti, sınıflandırması ve tümör boyut ölçümü gibi işlemler otomatik yapılacak; hastalar hastalık seviyesine göre önceliklendirilerek uzman patologlara sunulacak.

Bu sayede acil müdahale gerektiren vakalara öncelik verilmesi, tümör bulunmayan örneklerde hızlı gözden geçirmenin sağlanması ve çok sayıda lamın kısa sürede incelenmesi mümkün olacak. Sonuç olarak doktorların zamanları en kritik vakalara ayrılırken hasta bekleme süreleri kısalacak ve iş yükü dengelenecek.

En yaygın türlerle başlanacak

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de en yaygın kanser türleri prostat, meme ve kolon olarak öne çıkıyor. Bu nedenle projenin ilk aşamasında özellikle bu organlara yönelik çalışmalar yürütülecek. Gazi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek validasyon testlerinin ardından kısa sürede diğer seçkin enstitülerde klinik deneylerin başlatılması planlanıyor.

Sistem güvenilirliği ve etkinliği bilimsel olarak doğrulandıktan sonra Türkiye genelindeki birçok hastanede yaygın kullanıma sunulacak; proje aynı zamanda uluslararası alanda rekabet gücü yüksek bir model oluşturmayı amaçlıyor.

Savunmadaki yetenekler sağlığa da iyi gelecek

HAVELSAN, projeyle savunma ve güvenlik alanında edindiği yapay zeka deneyimini sağlık sektörüne taşıyacak. Kuruluş daha önce AFIS (Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemi), KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve IGT-TUYGUN (İleri Görüntüleme Teknolojileri) gibi kritik projelerde görev odaklı yapay zeka modelleri geliştirmişti.

Proje, HAVELSAN'ın güçlü veri depolama, görüntü işleme ve büyük veri analizi kabiliyetleriyle yürütülecek; ayrıca yüksek güvenilirlik, veri mahremiyeti ve ulusal siber güvenlik standartları çerçevesinde yerli-milli teknoloji desteğiyle hizmete alınacak.

HAVELSAN ile Gazi Üniversitesi Hastanesi arasında Patolojik Bulguların Yapay Zeka ile Tespiti Projesi'ni hayata geçirmek amacıyla stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri AR-GE ve Mühendislik Direktörü Serkan Gümrükçüoğlu (solda) ile Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Atalar (sağda) tarafından atılan imzalarla proje hayata geçirildi.

