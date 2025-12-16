Hayata Anlam Katanlar Derneği'nden Kırsalda Öğrencilere Kış Desteği

Samsun'un Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde 13 ilkokula yardım

Hayata Anlam Katanlar Derneği, kış şartlarının ağırlaştığı kırsal bölgelerde eğitim gören ilkokul öğrencilerine yönelik kapsamlı bir destek kampanyası yürüttü. Samsun'un Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 13 ilkokultaki öğrencilere bot, mont ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.

Yapılan dağıtımlar, soğuk havalarda çocukların hem eğitimine hem de günlük yaşamlarına katkı sağlamayı hedefliyor. Okul yönetimleri ve veliler, düzenlenen etkinliği memnuniyetle karşıladı ve ihtiyaç sahiplerine yönelik bu tür girişimlerin önemine dikkat çekti.

Dernek Başkanı Murat Değirmenci, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu belirterek, kırsalda eğitim gören öğrencilerin kış aylarındaki ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini söyledi. Değirmenci, ulaştırılan hediyelerin öğrencilerin eğitim yolculuklarına küçük ama anlamlı bir katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

KIŞ ŞARTLARININ AĞIRLAŞTIĞI KIRSAL BÖLGELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN HAREKETE GEÇEN HAYATA ANLAM KATANLAR DERNEĞİ, SAMSUN’UN ALAÇAM VE VEZİRKÖPRÜ İLÇELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.