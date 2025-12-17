DOLAR
Hayata Köprü Sanat'ta 'Altın Çağ' Oyunu Tekirdağ'da Sahnelendi

Hayata Köprü Sanat projesi kapsamında, devlet himayesindeki çocukların sahnelediği 'Altın Çağ' oyunu Tekirdağ'da büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:06
Hayata Köprü Sanat'ta 'Altın Çağ' Oyunu Tekirdağ'da Sahnelendi

Hayata Köprü Sanat Projesi'nde 'Altın Çağ' Tiyatro Gösterisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde hayata geçirilen 'Hayata Köprü Sanat' projesi çerçevesinde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devlet himayesindeki çocuklar tarafından 'Altın Çağ' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Gösteri izleyicilerden beğeni topladı.

Vali ve Protokol Katılımı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, oyunda görev alan öğrencileri tebrik ederek hediye takdim etti. Vali Soytürk ve eşi, öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Program kapsamında Vali Soytürk, TDV Anı Defteri'ni de imzaladı.

Projenin Kapsamı ve Atölyeler

2021 yılında başlatılan proje, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 250 çocukla devam ediyor. Proje kapsamında İstanbul'da 10 farklı kuruluşta yürütülen atölyeler arasında halk oyunları, diksiyon, el sanatları, bendir, ebru, tezhip, çini, kâğıt rölyef, resim, tiyatro, filografi, mozaik ve icat atölyeleri yer alıyor.

Sahnelediği Oyunlar

Hayata Köprü Sanat Projesi çerçevesinde bugüne kadar 'Yunus Emre: Buğday Tanesi', 'Mimar Sinan: Aşk ve Gayret', 'Hezarfen Ahmet Çelebi', 'Sessiz Dünya' ve 'Altın Çağ' adlı tiyatro oyunları sahnelendi.

Katılımcılar

Etkinliğe; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk'ün yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Müftüsü Mustafa Soykök, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

