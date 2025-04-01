Hayati Yazıcı'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki: 'Millet Sandıkta Cevabını Verecek'

Boykot Çağrılarına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Toplumda Kutuplaşmaya Dikkat

Yazıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin siyasi mücadelede ekonomik hedefler belirlediğini ifade etti. "Ekonomik boykot çağrısı ile toplumda kutuplaşmaya zemin hazırlayanlara, ekonomimizin can damarı olan işletmelerimizi hedef alanlara milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir" dedi.

Esnafın ve Ekonominin Yanındayız

Yazıcı, ülkenin içinde bulunduğu kriz ve kaos dönemlerinde esnafa ve ülkenin ekonomisine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. "Hizmet üretmeden, kriz ve kaosla toplumu yönlendirmeye çalışanlara karşı milletimizle birlikte esnafımıza, ekonomimize, ülkemize sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.