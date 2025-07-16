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Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ şehitlerinin ailelerine ziyaret gerçekleştirdi ve ihtiyaçlarına yönelik destek sağladı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 12:38
Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ savaşında şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin ailelerini ziyaret etti. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan, Karabağ ve çevresindeki topraklarda yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan halkına yönelik saldırılar düzenlemiştir.

Açıklamada, bu savaşta hayatını kaybeden Azerbaycanlı askerlerin ailelerinin durumları derneğe bildirildi. Bunun üzerinde dernek yetkilileri harekete geçerek şehit ailelerini ziyaret etmeye karar verdi.

Karabağ bölgesindeki çeşitli kasabalardaki şehit ailelerine hediye ve selam götüren dernek temsilcileri, ailelerin sorunlarını dinledi. Şu ana kadar 26 şehit ailesinin ziyaret edildiği ve ilerleyen günlerde bu ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.

Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, yaptığı açıklamada Azerbaycan’ın Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de Azerbaycanlı bir kardeşimizden aldığımız bilgiye dayanarak Azerbaycan'a geldik ve şehit ailelerimizi tespit ettik. Ardından bu ailelerimize küçük bir hediye hazırlayarak evlerinde tek tek ziyaretlerde bulunduk," ifadelerini kullandı.

Keleş, dernek olarak faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. "Mısır'a getirilen Gazzelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ancak Azerbaycan'dan gelen haberler, şehit ailelerinin desteğe ihtiyaç duyduğunu gösterince bunu göz ardı edemezdik. Gittik ve dernek olarak üzerimize düşeni yaptık," diyerek gerektiğinde destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ savaşında şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin ailelerine...

Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ savaşında şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.

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