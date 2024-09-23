Hayber Pahtunhva'da Aşiretler Arasındaki Çatışma Can Aldı

Hayber Pahtunhva'daki Şiddetli Çatışmalar

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, aşiretler arasında çıkan çatışmalar sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, Kurram ilçesinde tartışmalı bir arazi üzerine yapılan inşaat nedeniyle rakip aşiretler arasında kavga patlak verdi.

Yaralar Açan Kavga Yeniden Patlak Verdi

Önceki gün akşamı başlayan kavga, dün yeniden alevlenerek büyüdü. Tarafların ağır silahlar kullandığı bu çatışmalarda, ölü sayısının yanı sıra çok sayıda kişi de yaralandı. Olay bölgesindeki yerel kanaat önderleri, şiddetin son bulması için yetkililere acil bir çağrıda bulundu.

Sosyal Medyada Yayılan İddialar

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı bilgilere göre, çatışmaların Şii ve Sünni aşiretler arasında yaşandığı ve ölü ile yaralı sayısının resmi rakamların çok üzerinde olduğu öne sürüldü.