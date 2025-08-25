Hayber Pahtunhva'da Güvenlik Noktasına Saldırı: 3 Polis Öldü, 17 Yaralı

Hayber Pahtunhva eyaletinin Hangu bölgesinde bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 polis hayatını kaybetti ve 17 güvenlik görevlisi yaralandı.

Polis yetkilisi Nazar Mohammad, saldırının Hangu'daki güvenlik noktasına gerçekleştirildiğini açıkladı. Kaçan saldırganları yakalamak için yakınlardaki dağlık alanda arama operasyonu başlatıldığını belirtti.

Mohammad, güvenlik güçlerinin 1 saldırganı etkisiz hale getirdiğini ve saldırıyı henüz hiçbir grubun üstlenmediğini ifade etti.

Operasyon ve soruşturma

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması amacıyla geniş çaplı arama ve takip operasyonunu sürdürüyor. Resmi makamlar olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Pakistan'ın terör sorunu

Silahlı saldırılar, özellikle Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde, kendilerini Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunan silahlı örgütler zaman zaman güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırıları oradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ayrılıkçı hedefleriyle öne çıkıyor.