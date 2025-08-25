Haydar Altıntaş: Türkiye-Ermenistan sınır kapıları açılmalı

DP'li vekilden bölgesel barış çağrısı

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sınır kapılarının açılması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi üzerine kapatılan sınır kapılarına değinen Altıntaş, Türkiye'nin bu politikayı haklı gerekçelerle sürdürdüğünü hatırlattı.

“Artık haklı gerekçelerle kapattığımız kapıları açmanın, bölgesel barışa, kardeşliğe ve refaha katkı sunmanın zamanı gelmiştir.”

Altıntaş, ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki engellerin bugün itibarıyla ortadan kalktığını belirterek, sınır kapılarının açılmasının ertelenemez bir gereklilik olduğunu söyledi.

Bu adımın sadece iki ülke halkına değil, Tüm Güney Kafkasya'nın barış, refah ve istikrarına hizmet edeceğini kaydetti.

