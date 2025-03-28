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Haymana'daki Trafik Kazasında 6 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Haymana'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:19
Haymana'daki Trafik Kazasında 6 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Haymana'da Feci Kaza

Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde gerçekleşti. Kazaya, Muhammed Emin Özdemir yönetimindeki 31 GE 368 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Abdullah Özgen idaresindeki 06 EPP 091 plakalı otomobilin çarpışması neden oldu.

Ölü ve Yaralıların İsimleri Belli Oldu

Kazada, araçların şoförleri ve yolcularından Görkem Yıldırım, Arif Yıldırım, Ayşe Özdemir ve Duru Özdemir hayatını kaybetti. Yaralılardan Arif Yıldırım'ın torunu Arif Yıldırım ile Neriman Yıldırım ve Yusuf Özdemir hastanelik oldu.

Yaralılar, Haymana ve Ankara‘daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi...

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi...

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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