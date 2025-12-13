DOLAR
Hayrat’ta 'Gönlüm Kabe Projesi' ile 11 Şehit Yakını ve Gazi Umreye Gönderildi

Hayrat’tan 11 şehit yakını ve gazi, 'Gönlüm Kabe Projesi' kapsamında 20 günlük umre için İstanbul Sabiha Gökçen’den kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:12
Hayrat’ta 'Gönlüm Kabe Projesi' ile 11 Şehit Yakını ve Gazi Umreye Gönderildi

Hayrat’ta 'Gönlüm Kabe Projesi' ile 11 şehit yakını ve gazi umreye uğurlandı

Kaymakam Selçuk Baş öncülüğünde kutsal yolculuk

Trabzon’un Hayrat ilçesinde yürütülen Gönlüm Kabe Projesi kapsamında, 11 gazi ve şehit yakınları, 20 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Projeyi hayata geçiren Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizasyonu ile katılımcılar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçakla yolcu edildi. Uğurlamada Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş öncülük etti.

Kaymakam Baş, bu anlamlı çalışmanın devletin şehitlere ve gazilere duyduğu vefa ve saygının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olacağız" dedi.

Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Pınar Nuhoğlu ise, şehit yakınlarına ve gazilere destek vermeyi görev bildiklerini belirterek, umre organizasyonunun gönüllere dokunup güç verdiğini söyledi.

