Hayrat Vakfı Senegal'de Kadınlara Yönelik Kur'an Kursu ve Kitap Kafesi Açtı

Hayrat Vakfı'ndan Önemli Bir Adım

Hayrat Vakfı, Senegal'in başkenti Dakar'da yenilikçi bir projeyi hayata geçirerek, yatılı kız Kur'an kursu ve kadınlara yönelik bir kitap kafe açtı. Kurs, Dakar'ın HLM Grand Dakar semtinde faaliyete geçti.

Açılış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Açılış törenine Hayrat Vakfı yetkilileri, Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu, hayırseverler, bölge halkı ve Türk vatandaşları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda kursun işleyişi ve hedefleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İsmail Kaya'dan Açıklamalar

Hayrat Vakfı Senegal Koordinatörü İsmail Kaya, kuruluştan aldığı desteklerle 2019'dan bu yana Senegal'de eğitim ve insani yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Kaya, 2023 yılı itibarıyla 75 su kuyusu açtıklarını da sözlerine ekledi.

Kurs ve Eğitim Fırsatları

Kaya, "Kız Kur'an kursumuz başlangıçta 12-15 yaş arası 12 öğrenciye hizmet verecek. Ayrıca, binamızda bu bölgede yaşayan kadınların fıkıh, tefsir ve hadis öğrenebileceği bir eğitim merkezine de sahibiz. Amacımız burada yetiştirdiğimiz kadroyla daha büyük faaliyetler gerçekleştirmek." dedi.

Kadınlar İçin Eşsiz Bir Kafe

Kursta ayrıca sadece kadınlara hizmet verecek bir kitap kafenin bulunduğunun altını çizen Kaya, "Bildiğimiz kadarıyla Senegal'de ilk kez sadece kadınlar için bir kafe açılıyor. Orada hanımlar hem ilimle ilgilenecek hem de yapılan satışlarla Kur'an kursuna maddi destek sağlayacaklar." diye konuştu.

Ücretsiz ve Özel Seçim Süreci

Kursun tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Kaya, öğrenci seçiminde yetimlere öncelik verildiğini açıkladı. Ayrıca, dini eğitimlerin Volofca, Arapça ve Fransızca dillerinde verileceğini belirtti.