Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu'ndan Yerli Malı Haftası'na Anlamlı Ziyaret

Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu'ndan yaklaşık 100 öğrenci, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Çaycuma pazarını ziyaret ederek yerli üretimi tanıttı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:22
Çaycuma pazarında minikler yerli üretimi anlattı

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Çaycuma'da bulunan Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu öğrencileri, yerli üretime dikkat çekmek amacıyla ilçe pazarını ziyaret etti.

Etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Okul Müdürü Mevlüt Torlakcık ve öğretmenleri eşliğinde pazarı gezen minikler, pazarcı esnafı tarafından ilgiyle karşılandı.

Öğrenciler, vatandaşlara ve esnafa yerli malının önemini anlatan broşürler dağıttı; böylece hem farkındalık oluşturuldu hem de yerel üretimin desteklenmesi vurgulandı.

Pazar tezgâhlarını gezen minikler, yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini öğrenirken küçük çaplı alışverişler yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlik, hem eğitimsel hem de toplumsal bir bilinçlendirme faaliyeti olarak kayda geçti.

