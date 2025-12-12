Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu'ndan Yerli Malı Haftası'na Anlamlı Ziyaret

Çaycuma pazarında minikler yerli üretimi anlattı

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Çaycuma'da bulunan Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu öğrencileri, yerli üretime dikkat çekmek amacıyla ilçe pazarını ziyaret etti.

Etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Okul Müdürü Mevlüt Torlakcık ve öğretmenleri eşliğinde pazarı gezen minikler, pazarcı esnafı tarafından ilgiyle karşılandı.

Öğrenciler, vatandaşlara ve esnafa yerli malının önemini anlatan broşürler dağıttı; böylece hem farkındalık oluşturuldu hem de yerel üretimin desteklenmesi vurgulandı.

Pazar tezgâhlarını gezen minikler, yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini öğrenirken küçük çaplı alışverişler yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlik, hem eğitimsel hem de toplumsal bir bilinçlendirme faaliyeti olarak kayda geçti.

