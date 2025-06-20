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Hazar Gölü'nde Deniz Temizleme Aracı Hizmete Girdi

Hazar Gölü, 'Deniz Temizleme Aracı' ile temizliğe kavuşarak mavi bayrağa geri dönmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 21:38
Hazar Gölü'nde Deniz Temizleme Aracı Hizmete Girdi

Hazar Gölü'nde Yeni Dönem: Deniz Temizleme Aracı Hizmeti Başladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde düzenlenen törenle, yeni Deniz Temizleme Aracı hizmete girdi. Bu önemli adım, gölün çevresel temizliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bakan Yardımcısı Alpay'dan Açıklamalar

Hazar Gölü Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen "Deniz Temizleme Aracı Hizmete Alınma" programında konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Hazar Gölü'nün çevresel ihtiyaçları doğrultusunda bu aracı devreye aldıklarını vurguladı. Alpay, "Daha önce mavi bayrağı olan ve dünya incilerinden biri olan Hazar Gölü'nün yeniden bayrağa kavuşmasını amaçlıyoruz” dedi.

Alpay, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Askeri Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu projenin hayata geçtiğini belirtirken, yeni aracın gölün temizliği konusunda büyük bir katma değer sağlayacağını ifade etti.

Hazar'ın Nefesi

Alpay, sözlerine devam ederek, "Bu geminin adını 'Hazar'ın Nefesi' koyduk. İnşallah kazasız belasız hizmet edecek. Bu şehre dair çok umutları olan biriyim" dedi.

Tersaneler Genel Müdürü Dinçer'den Bilgilendirme

Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer de aracın ilk aşamada göl yüzeyini temizleyeceğini, daha sonra suyun filtrelenerek temiz suyun tekrar göle verileceğini aktardı. Dinçer, "Bir günde bir tur atıp yüzeydeki fiziki atıkları toplayacak. İkinci safhada da su temizliğine geçecek" dedi.

Katılımcılar

Etkinliğe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları gibi pek çok önemli isim katıldı.

Hazar Gölü, bu yeni aracın sağladığı temizleme çalışmaları ile mavi bayrağa tekrar kavuşmayı hedefliyor. Göl, turizm potansiyelinin artmasına da katkı sunacak.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde "Deniz Temizleme Aracı" törenle hizmete...

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde "Deniz Temizleme Aracı" törenle hizmete başladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde "Deniz Temizleme Aracı" törenle hizmete...

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde "Deniz Temizleme Aracı" törenle hizmete başladı.

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