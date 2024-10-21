Hazine ve Maliye Bakanlığı Enflasyon Düzeltmesi İçin Denetim Başlattı

Bakan Mehmet Şimşek'ten Açıklama: Enflasyon düzeltmesi uygulaması çerçevesinde, mükelleflerin bilançolarındaki riskli durumların araştırılmasına yönelik denetimler başlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin bilançolarının incelenmesi sonucunda riskli bulunmaları durumunda izaha davet edileceğini duyurdu. Şimşek, denetimlerin, vergi adaletini sağlama amacı güttüğünü belirtti.

Denetimlerin Amaçları

Şimşek, "Ülke genelinde başlattığımız denetimlerle, enflasyon düzeltmesi yapan mükellefler arasında riskli olanları belirliyoruz. İzah vermeyenler veya izahları yetersiz bulunanlar vergi incelemesine sevk edilecek," dedi.

Enflasyon Düzeltmesi ve Aktif Artışı

Şimşek, yaklaşık 1,7 milyon mükellefin 2023 yılında veri düzeltme imkânı bulduğunu ve bu sayede bilançolarında 31,5 trilyon lira aktif artışı sağladıklarını ifade etti. Düzeltme öncesi mükelleflerin varlıklarının toplamı 17,4 trilyon lira iken, düzeltme sonrası bu rakamın 48,9 trilyon liraya çıktığını vurguladı.

Riskli Uygulamalar ve Hatalı Uygulamalar

İzahları Yeterli Görülenler İçin İşlem Olmayacak

, yapılan analizlerde birçok mükellefin hatalı uygulamalar sergilediklerini ve bu durumun vergi kaybına yol açtığını belirtti. Örneğin, bazı mükelleflerin sermaye artırımı yapmadıkları halde bilançolarında böyle bir işlem göstermeleri dikkat çekti. Ayrıca, gerçek satış olmadığı halde mükelleflerin varlıklarını bilançolarından çıkardıklarını ifade etti.

Bakan Şimşek, izahı yeterli bulunan mükellefler hakkında herhangi bir müeyyide uygulanmayacağını bildirerek, hatalarını önceden düzeltmeleri durumunda ceza ödemekten kaçınabileceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, tüm sektörlerde denetimlerin süreceği konusunda kararlı olduklarını belirtti.