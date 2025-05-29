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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara'da arsa satışları gerçekleştiriyor. İhaleler hakkında detaylar merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:19
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Fırsat Kapısı!

Gayrimenkul piyasasında devrim yaratacak adımlar atılmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt genelinde yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Son açıklama ile birlikte Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara illerinde değerli taşınmazların satışa çıkacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de Açıklandı

Yapılan duyuru ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, bu beş ilde çeşitli büyüklüklerde arsaların yeni sahiplerini beklediği açıklandı.

Özellikle Ankara'daki Satışlar Dikkat Çekiyor

İhale süreci hakkında henüz tam detaylar paylaşılmamış olsa da, Ankara Çayyolu'ndaki satış oldukça ilgi çekici. Teminat bedeli 200 milyon lira olarak belirlenen arsanın, bölgenin yüksek potansiyelini gözler önüne serdiği ifade edildi.

48 Ay Vade İle Arsa Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırımcıların arsaları edinebilmesi için ek kolaylıklar sunuyor. İhale bedelinin asgari %40'ının peşin ödenmesi koşuluyla, kalan tutar 48 aya kadar vade seçenekleri ile ödenebilecek. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Tüm Türkiye’de Arsa Satışı

Bu satış fırsatları sadece Ankara ile sınırlı kalmıyor; Tunceli'den Mersin'e, Aydın'dan Muğla'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede arsalar yatırımcılarını bekliyor.

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