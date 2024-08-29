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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kira Bedelinin Altın Cinsinden Ödenmesi Uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedelinin altınla ödenmesinin yasalara aykırı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:06
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kira Bedelinin Altın Cinsinden Ödenmesi Uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemlerde sosyal medyada yayımlanan kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesine dair haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, bu durumun mevcut mevzuata uygun olmadığını vurguladı.

Kira Bedeli Ödemeleri Yasalara Uygun Olmalı

Bakanlık, açıklamasında, "Sosyal medyada yer alan ve kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi gerektiğini belirten haberler, Hukuki düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir." ifadelerine yer verdi. Bu nedenle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yasal çerçevenin dışına çıkılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Döviz Cinsinden Ödeme Kısıtlamaları

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde, Türkiye'de yerleşik kişilerin, bazı durumlar hariç, kira sözleşmelerinin döviz cinsinden yapılamayacağı belirtildi. 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, gayrimenkul alım satımları ve kiralama işlemlerinin yasal olarak döviz ve dövize endeksli hale getirilemeyeceği ifade edildi.

Hukuki Düzenlemelere Uyun

Bakanlık, son olarak, "Bütün vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla, bu tür haberlerin doğru olmadığı ve herhangi bir hukuki işlem tesis edilmemesi gerektiği önemle vurgulanmaktadır" açıklamasında bulundu.

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