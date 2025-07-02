Hazreti Muhammed Karikatürü Nedeniyle 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Hazreti Muhammed Karikatürü Krizi

Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayımlanması

nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltına Alınma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dergiye yönelik olarak dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık Kontrolü ve Adliyeye Sevk

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler arasında Zafer Aknar (yazı işleri müdürü), Cebrail Okçu (grafiker), Doğan Pehlevan (karikatürün sahibi) ve Ali Yavuz (müessese müdürü) bulunmaktadır. Gözaltına alınan bu isimler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayınlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayınlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.