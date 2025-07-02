DOLAR
39,8 0,09%
EURO
46,96 0,28%
ALTIN
4.277,42 -0,01%
BITCOIN
4.287.819,41 -1,74%

Hazreti Muhammed Karikatürü Nedeniyle 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Mizah dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürü üzerine başlatılan soruşturmada 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 13:15
Hazreti Muhammed Karikatürü Nedeniyle 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Hazreti Muhammed Karikatürü Krizi

Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayımlanması

nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltına Alınma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dergiye yönelik olarak dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık Kontrolü ve Adliyeye Sevk

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler arasında Zafer Aknar (yazı işleri müdürü), Cebrail Okçu (grafiker), Doğan Pehlevan (karikatürün sahibi) ve Ali Yavuz (müessese müdürü) bulunmaktadır. Gözaltına alınan bu isimler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayınlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa...

Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayınlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayınlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa...

Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayınlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı
2
200 Kadın, Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'nde Balık Gölü'nü Keşfetti
3
Kore Gazisi Halil Kanar, Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Türk Kızılay, Orman Yangınlarından Etkilenenlere 288 Bin Kumanya Desteği Sağladı
5
İranlı Yahudi Toplumu Liderinden İsrail Saldırılarına Dair Açıklama
6
Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!