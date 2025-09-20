Hegseth: Basının Pentagon Erişimi Sınırlandırılıyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, medyanın Pentagon'a erişiminin sıkılaştırılacağını belirterek "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." dedi. Hegseth açıklamayı, ABD merkezli X platformundan yaptı.

NYT'nin Haberi ve Yeni Kurallar

The New York Times'ın haberine göre, Pentagon tarafından hazırlanan bilgi notunda basın mensuplarına yeni kısıtlamalar getirildiği yer aldı. Bilgi notuna göre, daha önce erişilebilen birçok alana artık refakatçi olmadan girilemeyecek.

Halihazırda akredite olan gazetecilerin Pentagon'a giriş için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belgeyi imzalamaları gerekecek. Bu bilgilere ilişkin olarak, gizli olmasalar bile yayınlanmaları için bir yetkiliden onay alınması şartı getirilecek.

Eleştiriler ve Yürürlüğe Girme

Söz konusu kurallar, ABD ordusuna ilişkin bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştiriler topladı. Kuralların gelecek haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hegseth ayrıca Pentagon'un yönetiminde önceliğin medyada değil halkta olduğunu vurgulayarak, kurallara uymayanların binaya alınmayacağını duyurdu.