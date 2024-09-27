Helene Kasırgası ABD'yi Vurdu: 30 Ölü, 4 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı

Kasırga Bilgileri

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene'nin Florida'nın kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu bildirdi. Pasco İlçesi'nde yükselen su seviyeleri nedeniyle 200 kişi gece boyunca kurtarıldı.

Vali ve Başkan'dan Açıklamalar

Florida Valisi Ron DeSantis, yaptığı basın toplantısında vatandaşları uyararak, "Eyalet sakinleri, daha fazla can kaybı ve hasar ile karşılaşmaları muhtemel" dedi. Ayrıca, Başkan Joe Biden da Helene Kasırgası'nın etkilerine ilişkin olarak, etkilenen vatandaşları önlem almaya çağırdı ve federal desteğin sağlanacağını belirtti.

Elektrik Kesintileri ve Tahliyeler

Kasırga sonrası elektrik kesintisi yaşayan bölgelere baktığımızda, Florida'da 1,2 milyondan fazla, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da 600 bin yerleşim yerine elektrik verilemedi. Hem Charlotte Douglas hem de Atlanta Hartsfield-Jackson havalimanlarında 800'den fazla uçuş iptal edildi.

Gelecek Tehlikeleri

Kuzey yönde hareket eden fırtına, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee ve Virginia'da yaşamsal tehdit oluşturan sel felaketlerine yol açabilir. Özellikle Asheville gibi bölgelerde zorunlu tahliyeler başlatıldı.

Kasırga, karaya ulaştıktan sonra gücünü kaybetmesine rağmen hala etkili olmaya devam ediyor. Şu anda tropikal fırtına statüsündedir.