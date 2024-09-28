Helene Kasırgası'nda Ölü Sayısı 52'ye Yükseldi

GÜNCELLEME: Helene Kasırgası'nın Vurucu Gücü

ABD'nin Florida eyaletinde, dört kategoriyle karaya vuran Helene Kasırgası, büyük bir felaket yarattı. Yaşanan afetler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye çıktı.

Kıyıları Vuran Şiddetli Fırtına

Florida kıyısına 225 kilometre/saat hızla ulaşan kasırganın etkileri hala sürmekte. Fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar, özellikle bir anne ve 1 aylık ikiz bebeklerinin de bulunduğu birçok kişinin hayatına mal oldu.

Elektrik Kesintileri ve Maddi Hasar

Büyük maddi zarara yol açan kasırga, elektrik kesintileriyle birlikte milyonlarca insanı etkilemeye devam ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca sürebileceğini belirtti.

Hasar Tahminleri

Uzmanlar, Helene Kasırgası'nın, güneydoğuda 15 milyar ile 26 milyar dolar arasında maddi hasar oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

Kasırganın Etkilediği Diğer Eyaletler

Kasırga, Florida'nın yanı sıra Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına aldı. İlk olarak Florida'da 1.2 milyon, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1.3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.