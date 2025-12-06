Hendek D-100'de Trafik Kazası: 29 Yaşındaki Sezgin Alaylı Hayatını Kaybetti

Hendek D-100'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen çarpışmada, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza detayları ve ilk müdahale

Edinilen bilgilere göre, Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile A.İ. idaresindeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada A.İ. (34), K.P. (22), M.K.İ. (25) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, A.İ. ve K.P.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sezgin Alaylı'nın cenazesi hastane morguna sevk edildi.

Kamera görüntüleri ve cenaze töreni

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde iki otomobilin çarpışma anı net şekilde görüldü.

Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Sezgin Alaylı'nın cenazesi Yeni Cami'ye getirildi. Alaylı, öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından İkbaliye Mahallesi Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

OLAY YERİ ARŞİV