'Hep Otuz Üç Yaşında' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

'Hep Otuz Üç Yaşında' Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

İslam medeniyetinin tarihi ve kültürel birikimini ele alan 'Hep Otuz Üç Yaşında' filmi, özel gösterimi ile izleyicilerle buluştu. Gösterim, Üsküdar Nev Çarşı Sinemaları'nda yapılarak, büyük bir ilgi topladı.

Film Hakkında Bilgiler

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde hazırlanan ve 15 asırlık İslam medeniyetine dair ilk özgün ansiklopediyi konu alan film, TRT ortak yapımı olarak sinemaseverlerle buluştu. Yapımcılığını Halil Kardaş, senaristliğini Selman Kılıçaslan ve yönetmenliğini Murat Pay üstlenirken, 46 ciltlik TDV İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini beyaz perdeye taşıdı.

Yönetmen Murat Pay'ın Açıklamaları

Gösterim öncesinde açıklamalarda bulunan Murat Pay, film projesinin İSAM yetkililerinin uzun yıllar süren ansiklopedinin hazırlanış hikayesini görselleştirme arzusundan doğduğunu belirtti. "Kahramanlık hikayesinin günümüzdeki sıradan hayatlarla iç içe olduğunu fark ettim. Bu durumu ele alarak filmimizi 2,5 yıl içinde tamamladık," dedi.

Kurmaca-Belgesel Tarzı

Film hakkında, "Bu bir kurmaca-belgesel. Gerçekliğe sadık kalmak için elimizden geleni yaptık. Ama aynı zamanda kurmaca bir dünya yarattığımızın da bilincindeydim," diyen Pay, izleyicilere gerçek bir dünya sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Finansman ve Yaratıcılık

Film projesinin finansmanı hakkında bilgiler veren Pay, İSAM yetkililerinin sürecin çeşitli aşamalarında kendisine büyük bir güven sunduğunu ifade ederek, "Finansmanı yalnızca ben sağlıyor olsaydım da yine böyle bir film yapardım," dedi.

Film ile İlgili Ödüller

29. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren 'Hep Otuz Üç Yaşında', Bakü'de düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ile onurlandırıldı ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin TV Belgesel dalında ödül kazandı.

Bu önemli kültürel projenin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Pay, İslam Ansiklopedisi'nin Türkiye'nin kültürel hayatındaki yerini öne çıkardı.

İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini konu alan "Hep 33 Yaşında" filminin özel gösterimi, Üsküdar Nev Çarşı Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Yönetmen Murat Pay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.