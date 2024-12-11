'Her Şeyin Başı Merkür' Filminin Gala Gecesi Öne Çıktı

Ali Balcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ve Ayşe Balıbey'in eserinden uyarlanan 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Emre Oskay'ın yaptığı filmin başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut bulunuyor. Gala etkinliğinde, Yönetmen Ali Balcı, filmi tanıtarak, ”Seyirciyi, hayat kaygısından uzaklaştıracak ve tebessüm ettirecek bir film bekliyor” ifadelerini kullandı.

Yönetmen Ali Balcı'dan İlk Açıklamalar

Ali Balcı, filmin bir uyarlama olması nedeniyle sinemaya aktarım sürecinin zorluğuna değindi. “Romanın bana verdiği imkanı doğru bir şekilde kullanmaya çalıştım” diyerek, çekim sürecinin oldukça keyifli geçtiğini belirtti. Balcı, “Fakat biz çok keyifli bir çekim süreci yaşadık. Bu benim ilk uzun metrajlı filmimdi.” diye ekledi.

Balcı, eserin romantik bir komedi değil, romantik bir macera olarak ele alındığını vurgulayarak, “Bence ortaya herkesin seveceği bir iş çıktı.” dedi ve izleyicilerin filmden keyif alacağını ifade etti.

Oyuncu Sinem Kobal'ın Düşünceleri

Filmin başrol oyuncusu Sinem Kobal, Ayşe Balıbey'in romanını daha önce okuduğunu ve çok sevdiğini söyleyerek, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. “Filmimiz, genç bir kadının kendisini gerçekleştirme yolculuğunu naif bir şekilde anlatıyor.” dedi.

Kobal, Türk sinemasının Kovid-19 sonrası duraklama sürecine dikkat çekerek, “Sektörün yaşadığı daralmanın aşılması ve sinemanın tekrar hayatımızın bir parçası olmasını çok önemsiyorum.” şeklinde konuştu. Sinem Kobal, seyircinin filmden keyifli bir deneyim ile çıkacağına ve sürprizlerle dolu bir yapım beklediğine inandığını sözlerine ekledi.

Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek beyazperdeye uyarlanan, yapımcılığını Emre Oskay, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği ve başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz, Devrim Yakut'un rol aldığı "Her Şeyin Başı Merkür" filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Oyuncu Sinem Kobal (solda) ve filmin yönetmeni Ali Balcı (sağda) da galaya katıldı.

Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek beyazperdeye uyarlanan, yapımcılığını Emre Oskay, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği ve başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz, Devrim Yakut'un rol aldığı "Her Şeyin Başı Merkür" filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Oyuncu Sinem Kobal (solda) ve filmin yönetmeni Ali Balcı (sağda) da galaya katıldı.