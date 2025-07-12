Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri Denizli'de Sanatseverlerle Buluştu

Denizli'de Sanat Dolu Bir Gün

Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri, ilk durağı olan Denizli'de sanatseverlerle buluştu. Türkiye İş Bankası'nın düzenlediği etkinlik, ressam İbrahim Çallı'nın 143. doğum gününde gerçekleştirildi. Sergide, İbrahim Çallı'nın 'Gül Koklayan Kadın', 'Manolyalar', 'Balıkçılar' ve 'Peyzaj-Bebek İskelesi Önü' gibi önemli eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu'nun Kültürel Zenginliği

Bölgenin kültürel mirasını genç nesillere aktarmayı amaçlayan sergi, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın herkesle buluşmasının ve Anadolu'daki kültürel zenginliğin önemine dikkat çekti.

Çallı'nın Mirası ve Gelecek Umutları

Üreten, ayrıca Türkiye'nin farklı bölgelerinde İş Bankası şubelerinin mini sanat galerileri olduğunu belirterek, Anadolu'nun çeşitli köşelerinde koleksiyon ile yöre halkını buluşturma imkanının değerlendirileceğini ifade etti. Çallı'nın doğum gününün 13 Temmuz olması nedeniyle bu serginin yaz dönemine alındığını vurguladı.

İbrahim Çallı'nın Sanat Anlayışı

Prof. Dr. İrepoğlu ise Çallı'nın yaşamı ve sanatsal kimliği hakkında bilgi vererek, 'Çallı kuşağı' olarak bilinen 1914 kuşağının sanat dünyasındaki önemine vurgu yaptı. İbrahim Çallı'nın Anadolu'ya yönelik eserlerinin genç sanatçılara ilham vereceğine inandığını dile getirdi.

Ücretsiz Ziyaret İmkanı

Düzenlenen etkinlikte, sergi bünyesinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları da gerçekleşti. Denizli İş Bankası Çal Şubesi'nde gerçekleşen sergi, bugün ve yarın 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen eserler, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" projesi kapsamında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Anadolu'nun kültürel zenginliğini öne çıkarmayı ve ortak mirası doğduğu topraklarda genç kuşaklarla buluşturmayı hedefleyen sergilerin ilk durağı, Türk resim sanatının ustalarından İbrahim Çallı'nın doğum yeri Denizli'nin Çal ilçesi oldu.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen eserler, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" projesi kapsamında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Anadolu'nun kültürel zenginliğini öne çıkarmayı ve ortak mirası doğduğu topraklarda genç kuşaklarla buluşturmayı hedefleyen sergilerin ilk durağı, Türk resim sanatının ustalarından İbrahim Çallı'nın doğum yeri Denizli'nin Çal ilçesi oldu.