Hermanos Gutierrez, Harbiye'de Unutulmaz Bir Caz Konseri Verdi

Hermanos Gutierrez, İstanbul’da Caz Tutkunlarına Seslendi

Hermanos Gutierrez müzik grubu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde unutulmaz bir konser verdi.

Konserin açılışında Estevan Gutierrez, dinleyicilere Türkçe olarak “İyi akşamlar İstanbul” diyerek selamladı. Kardeşi Alejandro Gutierrez ile birlikte sahnede olmanın heyecanını paylaştı.

Alejandro Gutierrez, İstanbul’daki hayranlarının yoğun ilgisinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Bu güzel mekanda sizlerle birlikte çalmak inanılmaz. Avrupa turunun tam ortasındayız ve harika gidiyor. Bize her zaman cesaret veren şehirlerde sahne alıyoruz.” dedi. Ayrıca, “Babamız İsviçreli, annemiz Ekvadorlu; hiçbir zaman bir grup olmayı hedeflemedik, dünya çapında turneye çıkmak için bu kadar motive olmadık. Bu yüzden bu akşam için çok minnettarız.” sözleriyle duygularını aktardı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser boyunca seyirciler, Gutierrez kardeşlerin performansına alkışlarla eşlik etti.

İkili, 2017'de yayımladıkları “8 Anos” albümünden başlayarak 2024'te çıkarmayı planladıkları “Sonido Cosmico”ya kadar dört albümle müzikseverlerle buluştu. Hem salsa hem de milonga gibi zengin müzik türlerinden ilham aldıkları eserleri, dinleyicilere geniş bir zaman diliminde duygu yoğunluğu yaşatıyor.

Festival Devam Ediyor

İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz’a kadar sürecek. Festivalde, bugün Max Richter ve yarın Gregory Privat ile Tolga Bilgin konser verecek. 5 Temmuz’da Michelangelo Scandroglio ve Hakan Başar Trio gibi sanatçılar, 7 Temmuz’da Jazzmeia Horn, 8 Temmuz’da Meshell Ndegeocello ve 9 Temmuz’da Roge gibi isimler sahne alacak.

Ayrıca, 10 Temmuz’da Meltem Ege ve Matt Von Roderick Hilton İstanbul Bosphorus’ta performans sergileyecek. 13 Temmuz’da ise Caz Vapuru, İstanbul Boğazı eşliğinde müzik tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Festivalin “Gece Gezmesi” etkinlikleri ise, 16-17 Temmuz tarihlerinde Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi’nde genç yetenekleri sahneye taşıyacak.

Hermanos Gutierrez müzik grubu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.

Hermanos Gutierrez müzik grubu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.