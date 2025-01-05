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Hesarek Kayak Merkezi'nde Sezon Açılışı Coşkuyla Kutlandı

Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açılışı etkinliklerle gerçekleştirildi. Vali Usta, yatırımcıların ilgisinin artacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:33
Hesarek Kayak Merkezi'nde Sezon Açılışı Coşkuyla Kutlandı

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle kış turizmi coşkuyla karşılandı.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu ve kayak merkezinin önemine vurgu yapıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, kayak merkezinin bölgedeki en güzel cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirtti. 4 ay süren sezonunun diğer kayak merkezlerine göre avantaj sağladığını dile getiren Usta, son yıllarda kar yağışındaki azalma ve ramazan ayının sezona denk gelmesinin talebi etkilediğini kaydetti.

Usta, geçtiğimiz yıl 100 bin kişinin kayakseverin Hesarek'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Bu sene şükürler olsun kar erken geldi ve sezon biraz daha uzun sürecek. Bu rakamları bir buçuk, ikiye katlayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi koruma ve geliştirme amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm bölgesi ilan ettiklerini anımsatan Usta, önümüzdeki süreçte uluslararası yatırımcıların da bu alanla ilgileneceğine inandığını aktardı.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, kayak kültürünün Bingöl'de köklü olduğunu ve yapılan projelerle kentin turizminin daha da gelişeceğini ifade etti.

Etkinlikler arasında Türk bayraklarıyla düzenlenen kayak gösterisi, Vali Usta, Belediye Başkanı Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'nın voleybol ve tenis oynaması da dikkat çekti. Vali Usta, ayrıca halat çekme oyununa katıldı.

Etkinliklerde katılımcılara çorba ikramı yapıldı ve kayak yarışında dereceye girenler ödüllendirildi. Bingöllü sanatçı Avni Polat'ın şarkıları eşliğinde düzenlenen halay ise etkinliğe renk kattı.

Programa, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı da katılım sağladı.

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla Valilik ile Gençlik ve Spor İl...

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Türk bayraklarıyla kayak gösterisi yapıldı.

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla Valilik ile Gençlik ve Spor İl...

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Türk bayraklarıyla kayak gösterisi yapıldı.

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