Heusgen: Almanya Gazze'de Soykırıma Yardımdan Suçlanabilir

Almanya'nın eski BM Daimi Temsilcisi ve döneminde Angela Merkel'e dış politika danışmanlığı yapan Christoph Heusgen, Berliner Zeitung'a verdiği röportajda ülkesinin İsrail'e verdiği desteğin hukuki sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uyarılar ve hukuki risk

Heusgen, özellikle "Almanya'nın Gazze'de kullanılacak silahları tedarik etmesi halinde soykırıma yardım ve yataklık etmekten suçlu bulunma tehlikesi var. Bu, felaket olur." ifadelerini kullandı.

Eski diplomat, İsrail'in İran gibi ülkelerin saldırılarına karşı kendini savunması için kullanılan silahların tedarikinin ayrı bir konu olduğunu belirtirken, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı kullanılabilecek silahların tedarikinin kesinlikle durdurulması gerektiğini vurguladı.

Heusgen, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de soykırım tehlikesi tespitine atıfta bulunarak, İsrail'in Divan'ın insani yardımın ulaştırılması için etkili önlemler alınması yönündeki şartlarını yerine getirmediğini ve "Aksine insanlar açlıktan ölüyor." dediğini aktardı.

Almanya politikasına çağrı

Heusgen, Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası mahkemelerin kararlarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti ve Almanya'nın bugüne dek sergilediği neredeyse koşulsuz İsrail desteğinin ülkeyi hukuki açıdan savunmasız bırakabileceği uyarısında bulundu.

Eski diplomat, Alman hükümetini Gazze'deki sivil halkın uğradığı kayıplara yeterince tepki göstermemekle eleştirerek, birçok Avrupa Birliği ülkesinin Filistin'i tanıdığını ve Almanya'nın da Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana olduğunu savunduğu yönünde çağrıda bulundu.