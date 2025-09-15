Heusgen: Almanya Gazze'de Soykırıma Yardımdan Suçlanabilir

Christoph Heusgen, Almanya'nın İsrail'e silah desteğinin Gazze'deki soykırıma yardım suçlamasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:04
Heusgen: Almanya Gazze'de Soykırıma Yardımdan Suçlanabilir

Heusgen: Almanya Gazze'de Soykırıma Yardımdan Suçlanabilir

Almanya'nın eski BM Daimi Temsilcisi ve döneminde Angela Merkel'e dış politika danışmanlığı yapan Christoph Heusgen, Berliner Zeitung'a verdiği röportajda ülkesinin İsrail'e verdiği desteğin hukuki sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uyarılar ve hukuki risk

Heusgen, özellikle "Almanya'nın Gazze'de kullanılacak silahları tedarik etmesi halinde soykırıma yardım ve yataklık etmekten suçlu bulunma tehlikesi var. Bu, felaket olur." ifadelerini kullandı.

Eski diplomat, İsrail'in İran gibi ülkelerin saldırılarına karşı kendini savunması için kullanılan silahların tedarikinin ayrı bir konu olduğunu belirtirken, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı kullanılabilecek silahların tedarikinin kesinlikle durdurulması gerektiğini vurguladı.

Heusgen, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de soykırım tehlikesi tespitine atıfta bulunarak, İsrail'in Divan'ın insani yardımın ulaştırılması için etkili önlemler alınması yönündeki şartlarını yerine getirmediğini ve "Aksine insanlar açlıktan ölüyor." dediğini aktardı.

Almanya politikasına çağrı

Heusgen, Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası mahkemelerin kararlarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti ve Almanya'nın bugüne dek sergilediği neredeyse koşulsuz İsrail desteğinin ülkeyi hukuki açıdan savunmasız bırakabileceği uyarısında bulundu.

Eski diplomat, Alman hükümetini Gazze'deki sivil halkın uğradığı kayıplara yeterince tepki göstermemekle eleştirerek, birçok Avrupa Birliği ülkesinin Filistin'i tanıdığını ve Almanya'nın da Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana olduğunu savunduğu yönünde çağrıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi
2
Freedom Edge: ABD, Güney Kore ve Japonya Doğu Çin Denizi'nde Ortak Tatbikat Başlattı
3
Evde Bakım Yardımı: 523 Bin Kişiye 6 Milyar Lira Ödeme Yapıldı
4
Bakü'nün Kurtuluşunun 107. Yılı Bakü Türk Şehitliği'nde Anıldı
5
Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa
6
Trump: Çip ve İmalatta Yabancı Uzmanlar ABD'ye Eğitime Çağrıldı
7
Adana Seyhan'da 31 bin 98 ilaç ele geçirildi, 2 gözaltı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler