Hıdır: TEKNOFEST İstanbul Gençlik ve Yerli Teknolojide Dönüm Noktası

TEKNOFEST İstanbul: T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'dan değerlendirme

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST İstanbul'un bu yıl içerik ve kapsama alanı bakımından önceki festivallerden daha da geliştiğini vurguladı.

Festivalin kapsamı ve yeni etkinlikler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali kimliğiyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hıdır, bu yıl program zincirine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerinin eklendiğini, İstanbul organizasyonunun sekizinci yılda on üçüncü festival olarak kayda geçtiğini söyledi.

Hıdır, 'Mayıs ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Ada nüfusunun yarısından fazlası TEKNOFEST'e katıldı. Tuzla Tersanesi'nde gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST Mavi Vatan'da ise TCG Anadolu, Hızır Reis ve Oruç Reis gibi gemilerimizi halkımızla buluşturduk. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda 1 milyon metrekarelik açık, 80 bin metrekarelik kapalı alanda ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

İlk kez sunulan alanlar: Şampiyonlar Geçidi ve Tarım Teknolojileri

Hıdır, festivalde ilk defa hayata geçirilen bölümlere dikkat çekti: 'TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi ile gençlerimizin dereceye giren roket, su altı ve insansız sistem projelerini sergiledik. Tarım teknolojileri kümelenmesi adı altında da tarım ve hayvancılıkta robotik çözümlerin, teknolojik ürünlerin yer aldığı bir alan oluşturduk.' Bu alanların gençlerde farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.

Yarışmalar, yetenek ve girişimcilik

Bu yıl toplam 64 teknoloji yarışması düzenlendiğini ve bunlardan 13'ünün ilk kez yapıldığını aktaran Hıdır, 'Su altı roket gibi yüksek teknoloji gerektiren yarışmaların yanı sıra, mesleki yetenek yarışmasıyla da ustalarımızın becerilerini sergileme fırsatı sağladık. Böylece TEKNOFEST geçmiş yıllara göre daha da gelişti.' dedi.

TEKNOFEST yarışmalarının gençlerin kariyer yolculuğuna katkısına dikkat çeken Hıdır, 'Ülkemizin kritik teknoloji alanlarında tam bağımsız ve müreffeh bir ülke olabilmesi için yerli ve milli ürünler geliştirmemiz gerekiyor. Savunma sanayisindeki başarıları, insansız hava araçlarını ve otonom teknolojileri sivil alanlara da taşımamız şart. Bu noktada TEKNOFEST yarışmalarına ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar katılım sağlanıyor. Gençlerimiz henüz okul çağında kabiliyet kazanıyor, bir kısmı kendi girişimlerini kuruyor. TEKNOFEST girişim programından mezun olan ekiplerimiz yatırım alıyor, girişimcilik yolunda ilerliyor. Festival boyunca onlara girişimcilik atölyeleri de düzenleyeceğiz.' diye konuştu.

NSosyal: Dezenformasyondan arınmış yerli sosyal mecra

T3 Vakfı'nın girişimi ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğünde hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu NSosyal hakkında bilgi veren Hıdır, platformun kısa sürede 1,3 milyon kullanıcıya ulaştığını söyledi.

Hıdır, 'NSosyal, TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu temiz, güvenilir ve dezenformasyondan arınmış bir mecra. Gençlerimiz düşüncelerini özgürce paylaşabiliyor. Kullanıcılar hem yazılı paylaşımlarını yapıyorlar hem de fotoğraf ve video paylaşabiliyorlar. Burayı sadece profesyonel bir platform gibi değil, gündelik hayatlarını da paylaşabilecekleri güvenli bir alan olarak görsünler. Aktif kullanıcı olmaları, fikirlerini paylaşmaları önemli.' değerlendirmesinde bulundu.

NSosyal'in gençler arasında bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Hıdır, 'Gençlere biz yaptık, siz de yapabilirsiniz demek için bu platformu önemsiyoruz. NSosyal'i gençliğin umudunu yeşertecek, dalga dalga büyüyecek bir mecra olarak görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine açıklamada bulundu.