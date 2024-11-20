Hindi Çiftliği Vaadiyle Dolandırıcılık Soruşturması Başlatıldı

Ankara'da ‘Hindi Çiftliği’ Dolandırıcılığı İddiası

Ankara'daki bir grup kamu çalışanı, Diyarbakır'da kuracağım hindi çiftliğinden yüksek kazanç elde etme vaadiyle kendilerinden para toplayan iş arkadaşları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

50 Milyon Lira Toplandı

İddialara göre, şüpheli Doğancan D., Diyarbakır’da kurduğu hindi çiftliği ile yüksek gelir elde edeceklerini söyleyerek mesai arkadaşlarından toplamda 50 milyon lira topladı.

Bir süre sonra telefonlarını kapatan ve işe gelmeyen Doğancan D., mağdurlar tarafından savcılığa şikayet edildi. Yaklaşık 40 kişi, Doğancan D’den şikayetçi oldu ve dolandırıldıklarını öne sürdü.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Mağdur sıfatıyla ifade veren B.G., Doğancan D.'nin kendisini ikna ederek kredi çekmesine neden olduğunu belirtti ve şüpheliden şikayetçi olduğunu ifade etti. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, Doğancan D’nin kiraladığı araçla Çanakkale’ye gittiğini ve oradan da Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine otobüs bileti aldığını tespit etti.

Yakalama Kararı ve Yurt Dışı Yasağı

Soruşturma savcısının talebi üzerine, Doğancan D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.