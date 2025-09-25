Hindistan Agni Prime'ı Başarıyla Test Etti — Orta Menzilli Balistik Füze

Hindistan Savunma Bakanlığı, Agni Prime'ın ray tabanlı mobil fırlatıcıdan atıldığını ve 2 bin kilometre menzilde başarıyla test edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:17
Hindistan Agni Prime'ı Başarıyla Test Etti — Orta Menzilli Balistik Füze

Hindistan Agni Prime'ı Başarıyla Test Etti

Test Detayları ve Füzenin Özellikleri

Hindistan Savunma Bakanlığı, yeni nesil orta menzilli balistik füze Agni Prime'ın başarılı şekilde test edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, test kapsamında Agni Prime'ın ray tabanlı mobil fırlatıcıdan ateşlendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca füzenin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu ve testin başarıyla sonuçlandığı vurgulandı.

Fırlatıcısının hem kara hem de demir yolunda hareket kabiliyetine sahip olması nedeniyle, füzenin ülke genelinde intikalinin kolay olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Agni sınıfı füzelerin geliştirilmiş versiyonu olan Agni Prime, nükleer başlık taşıma kapasitesi ile öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları