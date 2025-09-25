Hindistan Agni Prime'ı Başarıyla Test Etti — Orta Menzilli Balistik Füze

Hindistan Agni Prime'ı Başarıyla Test Etti

Test Detayları ve Füzenin Özellikleri

Hindistan Savunma Bakanlığı, yeni nesil orta menzilli balistik füze Agni Prime'ın başarılı şekilde test edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, test kapsamında Agni Prime'ın ray tabanlı mobil fırlatıcıdan ateşlendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca füzenin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu ve testin başarıyla sonuçlandığı vurgulandı.

Fırlatıcısının hem kara hem de demir yolunda hareket kabiliyetine sahip olması nedeniyle, füzenin ülke genelinde intikalinin kolay olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Agni sınıfı füzelerin geliştirilmiş versiyonu olan Agni Prime, nükleer başlık taşıma kapasitesi ile öne çıkıyor.