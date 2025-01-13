Hindistan, Bangladeş Temsilcisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Hindistan-Bangladeş Sınır Anlaşmazlığı Giderek Derinleşiyor

Hindistan, Bangladeş ile olan sınır anlaşmazlığı nedeniyle dikkat çekici bir adım atarak, Bangladeş'in Yeni Delhi'deki diplomatik misyonunun temsilcisini Dışişleri Bakanlığına davet etti.

Dikenli Tel Örgü Üzerine Gerilim

Geçtiğimiz gün, Hindistan'ın, sınır bölgesine dikenli tel örgü çekmesi ile ilişkili olarak, Bangladeş'in Dakka'daki diplomatik temsilcisi Pranay Verma da bakanlığa çağrıldı. Bu durum, her iki ülke arasında diplomatik bir tartışma başlatmış durumda.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'in Yeni Delhi büyükelçiliğinin temsilci vekili Nural Islam'ın da bakanlıkta kabul edildiğini bildirdi. Bakanlık, Hindistan'ın sınırındaki güvenlik önlemleri'nin iki ülke arasında varılan protokollerle uyumlu olduğunu belirtti. Çekilen tel örgü, sınır güvenliğinin artırılması için alınan tedbirler arasında yer almakta.

Ortak Endişeler ve İşbirliği Beklentisi

Açıklamada, Hindistan, Bangladeş tarafından daha önce varılan tüm mutabakatların uygulanmasını beklediğini ve sınır ötesi suçlarla mücadelede işbirliğine dayalı bir yaklaşım sergileneceğini vurguladı. Sınır boyunca toplamda 4 bin 96 kilometre uzunluğunda bir hattın bulunduğu biliniyor ve bu, dünyadaki en uzun kara sınırlarından biri olarak öne çıkıyor.

Hindustan Times'a göre, Hindistan, Bangladeş sınırının yaklaşık 3 bin kilometreden fazla kısmını dikenli tel örgüyle çevirmiş durumda.

Bangladeş, sınır bölgesine tel örgü çekilmesinin ardından Hindistan'a karşı duyduğu endişeleri dile getirerek, konuyla ilgili izahat istemiştir.