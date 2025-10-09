Hindistan Başkonsolosluğu İstanbul'da Başkonsolos Eşlerine Yoga Etkinliği

Etkinlik ve ev sahipliği

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolos eşlerinin katılımıyla düzenlenen bir dizi kültür ve sağlık etkinliğine ev sahipliği yaptı. India House'da gerçekleşen programda, Başkonsolos Shri Mijito Vinito'nun eşi Shin Jung Lee katılımcıları ağırladı.

Programın içeriği

Etkinliğe toplam 12 başkonsolos eşi katıldı. Yoga eğitmeni Sushil Nagar yönetiminde gerçekleştirilen özel “sandalye yogası” oturumunun ardından katılımcılar meditasyon yaptı. Program, fiziksel ve zihinsel dengeye odaklanan uygulamalarla tamamlandı.

Ayrıca İstanbul'da görev yapan Hint şef Chef Maavi tarafından hazırlanan geleneksel Hint lezzetleri katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte Hint sanatçıları Ashita Saxena ve Anjana Bharadwaj'ın eserleri ile Hindistan'dan getirilen sanat, tekstil ve el işi ürünlerinin yer aldığı küçük bir sergi de beğeniye sunuldu.

Devam eden etkinlik takvimi

Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu, bu tür etkinlikleri genişleterek sürdürüyor. Kurum, 6-10 Ekim tarihlerinde Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy ile çeşitli üniversitelerde iç ve dış mekan yoga etkinlikleri düzenliyor.

India House'da düzenlenen bu program, diplomatik misyon temsilcilerinin eşlerine yönelik kültürel tanıtım ve sağlık odaklı bir buluşma niteliği taşıdı.

