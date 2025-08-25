Hindistan, Çin’in Tibet’teki Dev Hidroelektrik Projesine Karşı Arunaçal Pradeş’te Baraj İnşa Etmeyi Planlıyor

Hindistan, Çin’in Tibet’teki Dev Hidroelektrik Projesine Karşı Baraj Planlıyor

The Straits Times'ın haberine göre, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yapımına başlanan "dünyanın en büyük hidroelektrik projesi" alarm zillerini çaldı. Pekin'in Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde başlattığı bu girişim, Yeni Delhi'yi karşı adım atmaya yöneltti.

Çin'in Projesi ve Yeni Delhi'nin Tepkisi

Çin'in Tibet Platosu'ndan Hindistan ve Bangladeş'e akan Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde temmuzda başlayan inşaat, Hindistan'ı harekete geçirdi. Buna karşılık Hindistan, sınır hattındaki kendi topraklarında, Çin'in hak iddiasında bulunduğu Arunaçal Pradeş eyaletinde kendi baraj projesini başlatmayı planlıyor.

Hindistan hükümeti, projeyi "stratejik zorunluluk" olarak nitelendiriyor ve projenin maliyetinin 13 milyar dolardan fazla olması bekleniyor.

Kritikler ve Riskler

Yeni plan, bölgenin deprem açısından yüksek risk taşıması, tarımsal alanlara tehdit oluşturması ve binlerce kişinin yerinden olma ihtimali nedeniyle yoğun tartışma yaratıyor. Uzmanlar ve yerel halk, çevresel ve sosyoekonomik etkiler konusunda ciddi endişeler dile getiriyor.

Sınır Gerilimleri ve Diplomasi

Çin ile Hindistan arasındaki, Himalaya Dağları'yla çevrili ve akarsular, göller, buzullar ile karlı zirveler barındıran 3 bin 500 kilometrelik sınır, egemenlik tartışmalarına sık sık kaynak oluyor. 2020'de sınır hattında yaşanan çatışma gerilimi tırmandırmıştı.

Bununla birlikte iki ülke, ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar atıyor. Geçen yıl yürütülen müzakereler sonucu taraflar, 22 Ekim 2024'te Ladakh bölgesinde Fiili Kontrol Hattı üzerinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Ayrıca Çin ile Hindistan, 20 Ağustos'ta Himalayalar'daki sınır ihtilaflarının çözümü, sınır bölgelerinin yönetimi ve gerilimin düşürülmesine yönelik yeni mekanizmalar kurulması konusunda 10 maddelik bir mutabakata varmıştı.

Her iki tarafın da enerji, strateji ve sınır güvenliği ekseninde attığı bu adımlar, bölgesel dengeleri ve bölge halkının yaşam koşullarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte.