DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

Hindistan, Çin’in Tibet’teki Dev Hidroelektrik Projesine Karşı Arunaçal Pradeş’te Baraj İnşa Etmeyi Planlıyor

Hindistan, Çin'in Tibet'teki 'dünyanın en büyük hidroelektrik projesi' hamlesine karşı, Arunaçal Pradeş'te maliyeti 13 milyar doları aşacak stratejik bir baraj inşa etmeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:23
Hindistan, Çin’in Tibet’teki Dev Hidroelektrik Projesine Karşı Arunaçal Pradeş’te Baraj İnşa Etmeyi Planlıyor

Hindistan, Çin’in Tibet’teki Dev Hidroelektrik Projesine Karşı Baraj Planlıyor

The Straits Times'ın haberine göre, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yapımına başlanan "dünyanın en büyük hidroelektrik projesi" alarm zillerini çaldı. Pekin'in Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde başlattığı bu girişim, Yeni Delhi'yi karşı adım atmaya yöneltti.

Çin'in Projesi ve Yeni Delhi'nin Tepkisi

Çin'in Tibet Platosu'ndan Hindistan ve Bangladeş'e akan Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde temmuzda başlayan inşaat, Hindistan'ı harekete geçirdi. Buna karşılık Hindistan, sınır hattındaki kendi topraklarında, Çin'in hak iddiasında bulunduğu Arunaçal Pradeş eyaletinde kendi baraj projesini başlatmayı planlıyor.

Hindistan hükümeti, projeyi "stratejik zorunluluk" olarak nitelendiriyor ve projenin maliyetinin 13 milyar dolardan fazla olması bekleniyor.

Kritikler ve Riskler

Yeni plan, bölgenin deprem açısından yüksek risk taşıması, tarımsal alanlara tehdit oluşturması ve binlerce kişinin yerinden olma ihtimali nedeniyle yoğun tartışma yaratıyor. Uzmanlar ve yerel halk, çevresel ve sosyoekonomik etkiler konusunda ciddi endişeler dile getiriyor.

Sınır Gerilimleri ve Diplomasi

Çin ile Hindistan arasındaki, Himalaya Dağları'yla çevrili ve akarsular, göller, buzullar ile karlı zirveler barındıran 3 bin 500 kilometrelik sınır, egemenlik tartışmalarına sık sık kaynak oluyor. 2020'de sınır hattında yaşanan çatışma gerilimi tırmandırmıştı.

Bununla birlikte iki ülke, ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar atıyor. Geçen yıl yürütülen müzakereler sonucu taraflar, 22 Ekim 2024'te Ladakh bölgesinde Fiili Kontrol Hattı üzerinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Ayrıca Çin ile Hindistan, 20 Ağustos'ta Himalayalar'daki sınır ihtilaflarının çözümü, sınır bölgelerinin yönetimi ve gerilimin düşürülmesine yönelik yeni mekanizmalar kurulması konusunda 10 maddelik bir mutabakata varmıştı.

Her iki tarafın da enerji, strateji ve sınır güvenliği ekseninde attığı bu adımlar, bölgesel dengeleri ve bölge halkının yaşam koşullarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
2
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
3
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
6
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
7
Store: Norveç, Ukrayna'ya Güçlü Desteğini Sürdürecek

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan