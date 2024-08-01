Hindistan'da Aşırı Yağışlar Sonucu 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Kuzeyinde Yağışlar Felakete Yol Açtı

Hindistan'ın kuzey kesimlerinde, özellikle Delhi, Himaçal Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde meydana gelen aşırı yağışlar büyük bir felakete dönüştü. Raporlara göre, bu doğal afet sonucu en az 20 insan hayatını kaybetti.

Hava Koşulları Ciddi Tehdit Oluşturuyor

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Delhi için kırmızı alarm vererek, vatandaşları gereksiz seyahatlerden kaçınmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Aşırı yağışlar hava trafiğini de olumsuz etkileyerek, Delhi'ye inmesi beklenen 10'dan fazla uçağın Jaipur ve Lucknow’a yönlendirilmesine sebep oldu.Okullar Kapatıldı

Delhi Eğitim Bakanı Atishi Marlena Singh, şiddetli hava koşulları nedeniyle okulların bugünkü eğitim faaliyetlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Uttarakhand ve Himaçal Pradeş Durumu

Uttarakhand'ın Başbakanı Pushkar Singh Dhami, bölgede toprak kaymaları nedeniyle en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca, bölgede birçok yol hasar gördü ve köprülerin yıkıldığı bildirildi.

Himaçal Pradeş'teki sellerde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. İçişleri Bakanı Amit Şah, afet bölgelerinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarının başlatıldığını belirtti.