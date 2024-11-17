Hindistan'da Manipur Eyaletinde Şiddet Olayları ve Sokağa Çıkma Yasağı Uygulaması

Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Gerilim Tırmanıyor

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, çatışmalar sonrası kaybolan 6 kişinin ölü bulunması üzerine protestolar başladı. Bu olayların ardından yaşanan kargaşa neticesinde 5 bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Şiddet Olayları ve Protestolar

Hindistan'ın NDTV kanalına göre, şiddet olaylarının yaşandığı Manipur'un Jiribam bölgesinde 11 Kasım'da çıkan çatışmada, güvenlik güçleri tarafından 10 silahlı militan öldürüldü. Bu durum, bölgedeki tansiyonu artırdı ve kaybolan 6 kişinin ölü bulunmasına tepki gösteren sakinler protestolar düzenledi.

Protestocular, hükümeti "harekete geçmemek ve iletişim eksikliğiyle" suçlayarak, 3 eyalet bakanı ve 6 meclis üyesinin evlerine girip eşyaları ateşe verdi. Güvenlik güçleri ise, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yasağın İlanı ve İnternet Kısıtlamaları

Bunun üzerine eyalet yetkilileri, 5 bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu ve 7 bölgede internete erişimin askıya alındığını açıkladı.

Sivil Toplumun Görüşü

Eyaletteki Meitei topluluğunun “Manipur Bütünlük Koordinasyon Komitesi (COCOMI)” adlı sivil toplum kuruluşunun Sözcüsü Khuraijam Athouba, eyalet yetkilileri ve meclis üyelerinin krizi çözmek için nihai bir karar alması gerektiğini vurguladı. Athouba, Manipur'da uygulanan Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Yasası (AFSPA)'nın gerilimi artırdığını savunarak, bu yasanın kaldırılmasını talep etti.

Hükümetin, 24 saat içerisinde silahlı gruplara karşı harekete geçmesini isteyen Athouba, bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda halkın ciddi bir tepki gösterebileceğini ifade etti.

Çatışmaların Arka Planı

Manipur eyaletinde son günlerdeki çatışmalar, %53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, Planlanmış Kabile kategorisine dahil olma talepleriyle başlamıştı. Meiteiler, bu talebi ile iş ve eğitim kurumlarında daha fazla avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ancak, Kuki-Zo etnik grubunun bu duruma karşı çıkması, çatışmaları körükledi.

Mayıs 2023'ten bu yana süregelen bu şiddet olayları, eyaletteki etnik gruplar arasındaki gerilimleri artırarak, toplamda en az 250 kişinin ölümüne ve 60 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.