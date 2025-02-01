Hindistan'da Maocu İsyan Çatışmasında 8 İsyancı Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Çatisgarh Eyaletinde Çatışma

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında meydana gelen çatışmada, ilk belirlemelere göre 8 isyancı hayatını kaybetti.

İstihbarat Operasyonu Başlatıldı

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, polis, Maocu isyancıların Bijapur bölgesinde tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını bildirdi. Ormanlık alanda gerçekleşen çatışmalarda, emniyet güçleri ile isyancılar arasında ciddi bir mücadele yaşandı.

Devam Eden Operasyonlar

Polis, çatışmanın ardından bölgede operasyonun sürdüğünü ifade etti. Maocu isyancıların, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzey, doğu ve merkezi bölgelerinde silahlı eylemler gerçekleştirdiği biliniyor. Bu eylemler, kabilelerin ve yoksul toplulukların daha geniş haklara sahip olması için verildiği iddiasıyla devam ediyor.

Büyük Kayıplar

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999 yılından bu yana 8 bini sivil olmak üzere 14 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki güvenlik sorunlarının ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.