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Hindistan'da Müslüman Müslümanlar Tarafından Bağışlanan Mülkler Üzerindeki Yasa Değişikliği Tepki Çekti

Hindistan'da Müslümanların bağışladığı mülkleri etkileyen yasa değişiklikleri, ülkede büyük tepki topladı ve azınlık haklarını sorgulattı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 00:16
Hindistan'da Müslüman Müslümanlar Tarafından Bağışlanan Mülkler Üzerindeki Yasa Değişikliği Tepki Çekti

Hindistan'da Müslümanlar tarafından bağışlanan mülkleri ilgilendiren yasa değişikliği teklifi, ülkede geniş çapta tartışmalara yol açtı. BBC'nin haberine göre, dini veya hayır amaçlı bağışlar ile elde edilen mülkler, "Vakıf Yasası" çerçevesinde yönetilmektedir. Bu mülkler arasında cami, medrese, barınma evleri ve binlerce dönüm arazi bulunmaktadır.

Mülklerin yönetimi, eyalet hükümeti tarafından atanan temsilciler, Müslüman milletvekilleri, eyalet barosu üyeleri ve İslam alimlerinden oluşan vakıf kurulları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mevcut yasada 40'tan fazla değişiklik öngören yeni tasarı, ilk olarak ağustosta meclise sunulmuş ve daha sonra milletvekillerinden oluşan bir komiteye yönlendirilmiştir. Tasarının, ek önerilerin ardından yeniden meclise sunulması beklenmektedir.

Müslüman toplumu, önerilen değişikliklere şüpheyle yaklaşıyor. Tasarı üzerindeki en tartışmalı konulardan biri, tarihi cami, türbe ve mezarlıkları etkileyecek mülkiyet kurallarındaki değişikliklerdir. Bu mülklerin çoğu, nesiller boyu topluluğun kullanmasına rağmen, resmi belgelere sahip değillerdir.

1954 tarihli "Vakıf Yasası", bu mülkleri "kullanıma dayalı vakıf" olarak tanımlarken, önerilen tasarıda bu hüküm yer almamaktadır. Bu belirsizlik, mülklerin geleceği konusunda derin endişelere neden olmaktadır.

Çeşitli Müslüman gruplar ve muhalefet partileri, bu değişiklikleri azınlık haklarını zayıflatma girişimi olarak görmekte ve siyasi amaçlı bir hamle olarak nitelendirmektedir. Tasarıya karşı olanlar, bireyler, işletmeler ve hükümet kurumlarının bu mülklerin önemli bir kısmına el koyduğunu ve bu durumun ele alınması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, mevcut yasada yapacakları değişikliklerle mülklerin yönetimindeki yolsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirtmişlerdir. Hükümet, değişikliklerin Müslüman topluluğun reform taleplerine yanıt vermek için de gerekli olduğunu ileri sürmektedir.

Modi hükümeti, vakıf kurullarının ülkenin en büyük arazi sahipleri arasında yer aldığını vurgulamakta ve ülkede yaklaşık 872 bin vakıf mülkü bulunduğunu, bu mülklerin toplamda 940 bin dönümden fazla bir alanı kapsadığını ifade etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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