Hindistan'da Samsung İşçilerinin Grevi Sona Erdi

Hindistan'daki Samsung İşçi Grevi Tamamlandı

Hindistan'da, daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek maaşlar talep eden Samsung Electronics çalışanları, 9 Eylül'de başlattıkları grevin ardından işbaşı yapma kararı aldı.

BBC'nin bildirdiğine göre, protestoların lideri olan Hindistan İşçi Sendikaları Merkezi (Citu), şirketle yapılan görüşmeler sonucunda grevin sona erdiğini açıkladı.

Citu Temsilcisinden Açıklama

Citu temsilcisi E Muthukumar, BBC'ye verdiği demeçte, "Samsung yönetimi, işçilerin temel taleplerini görüşme kararı aldığı için protestoyu sonlandırmaya karar verdik. (Şirketle) müzakerelere devam edeceğiz," dedi. Muthukumar, 1 aydan fazla süren grevin ardından işçilerin işbaşı yapacaklarını duyurdu.

Tamil Nadu Eyalet Hükümeti'nin Belirlemeleri

Tamil Nadu eyalet hükümeti, grevin sona erdiğini doğruladı ve Samsung'un işçilerin taleplerine yazılı bir yanıt vereceğini açıkladı.

Samsung'dan Gelen Tepki

Samsung Electronics, işçilerin grevi sona erdirme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Şirket, greve giden işçiler hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağını vurguladı ve "Chennai fabrikasını işçilerimizle birlikte çalışarak harika bir yer haline getirmek için kararlıyız," ifadelerinde bulundu.

Grev Süreci ve Etkileri

Hindistan'daki Samsung çalışanları, 9 Eylül'de daha yüksek maaş ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve çıkmıştı. Grev, Samsung'un Hindistan'daki yıllık 12 milyar dolarlık gelirinin üçte birini oluşturan fabrikada çalışmaların durmasına neden oldu.

Hint polisi, greve müdahale ederek 16 Eylül'de 104 işçiyi, 1 Kasım'da ise toplamda 600 işçi ve sendika temsilcisini gözaltına almıştı.

Yerli Üretim Hedefleri

Samsung'un protestoları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yabancı yatırımcıları ülke içinde üretim yapmaya teşvik eden planlarına zarar verdi. Elektronik üretimini 6 yıl içinde üç katına çıkararak 500 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.

Yabancı şirketler, ucuz işgücü avantajından yararlanarak tedarik zincirlerini Çin dışına çıkarmak için Hindistan'ı daha fazla kullanmaya başlıyor.