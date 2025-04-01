Hindistan'daki Havai Fişek Tesisinde Feci Patlama: 18 Ölü

Gucarat'ta Havai Fişek Depolama Tesisinde Patlama

Hindistan'ın batısında, Gucarat eyaletinde trajik bir olay yaşandı. Banaskantha bölgesindeki bir havai fişek depolama tesisinde meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

Ambulans ve İtfaiye Ekiplerinin Acil Müdahalesi

Olayın hemen ardından, çevre kentlerden 100'ü aşkın ambulans ve itfaiye ekibi hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye, patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına almayı başardı.

Arama Kurtarma Faaliyetleri Devam Ediyor

ANI News'e göre, patlama bölgesinde arama kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmaları yürütüyor. Press Trust of India haberine göre, yerel polis şefi Akshayraj Makwana, binanın çöktüğünü ve olay sonucunda 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Emniyet güçleri, patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu tür olayların tekrarını önlemek için gerekli adımlar atılacağı bildirildi.