Hindistan'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Gazze'deki durumu ele alarak bu bölgedeki çatışmalara son verilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, özellikle Ekim 2023'ten bu yana devam eden askeri saldırıların masum sivilleri etkilemesinin kendileri için büyük bir kaygı kaynağı olduğunu belirtti.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Jaishankar, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleştirilen Hindistan-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında, Filistin'de iki devletli çözüm yaklaşımını desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizerek, masum sivillerin yaşadığı trajediden duydukları derin acıyı dile getirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi’nin Rolü

Bakan Jaishankar, ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile işbirliğinin bölgedeki enerji, sağlık ve eğitim gibi alanlarda canlandırmaya katkı sağlayabileceğini söyledi.