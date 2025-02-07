Hindistan, Hasina'nın Açıklamalarını 'Bireysel' Olarak Nitelendiriyor

Hindistan'dan Hasina'ya Tepki

Hindistan, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in Dakka'da yaptığı "şiddet olaylarını tetikleyen" açıklamalarında herhangi bir rolü bulunmadığını ifade etti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiser Vekili Nural İslam'ı bakanlığa çağırarak, Hasina'nın açıklamalarının bireysel olarak değerlendirildiğini iletti.

Hindistan'dan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bangladeş makamları tarafından yapılan açıklamaların Hindistan'ı olumsuz göstermeye devam etmesi ve bizi iç sorunlarından sorumlu tutması üzüntü vericidir" denildi. Ayrıca, "Hindistan'ın Bangladeş ile olumlu, yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki arzuladığı" vurgulandı.

Hasina'nın Açıklamaları ve Protestolar

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal, Hasina'nın açıklamalarını Hindistan hükümetinin tutumuyla ilişkilendirmenin ikili ilişkilere olumlu katkı sağlamayacağını belirtti. Hasina, Hindistan'da yaptığı canlı yayında Avami Ligi partisinin desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini açıkladığında, Hasina ve partisi Avam Ligi karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Gösterilere Yansıyan Şiddet

Bu gösteriler kapsamında, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın bağımsızlık ilan ettiği yerin Hasina'nın Khulna kentindeki evi buldozerlerle yıkıldı. Bangladeş, Hasina'nın bu açıklamalarının ardından Hindistan'a protesto notası göndermişti.

Tarihsel Arka Plan

Ne olmuştu? 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrasında Temmuz 2024'te öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, kontenjan kotası oranlarını düşürerek protestoların sonlanmasında etkili oldu. Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, şiddet olaylarının arttığı dönemde resmi konutundan askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş ve bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştı. Ardından, 15 Ağustos 2024'te Hasina'nın da aralarında bulunduğu 10 üst düzey yetkili hakkında 'soykırım ve insanlığa karşı suç' iddialarıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.